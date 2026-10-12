Небо вспыхнуло разными цветами: полярное сияние увидели в регионах России

Фобос: магнитная буря вызвала полярное сияние над Россией

Общество

В ночь на 10 и 11 октября полярное сияние наблюдали жители нескольких российских регионов. Кадрами с разноцветными всполохами поделился Telegram-канал STARVISOR | Патруль ночного неба.

Где заметили полярное сияние

Природное явление наблюдали в Челябинской и Томской областях, Татарстане, Якутии и Пермском крае. На опубликованных снимках небо окрашено в зеленые, оранжевые, красные и розовые оттенки.

Сияние появилось на фоне магнитной бури

В ночь на 10 октября на Земле началась магнитная буря третьего уровня интенсивности по пятибалльной шкале. Причиной стал приход облака солнечной плазмы, выброшенного во время одной из недавних вспышек на Солнце.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что после прибытия солнечного вещества геомагнитное поле Земли отреагировало сильной магнитной бурей. На этом фоне полярное сияние смогли увидеть жители регионов, где подобные явления наблюдаются нечасто.

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