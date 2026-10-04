«Дом — не мечеть». Фермера на Кубани оштрафовали на 10 тысяч за пятничную молитву

Фермера на Кубани оштрафовали на 10 тысяч за пятничную молитву

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В Отрадненском районе Краснодарского края зафиксирован случай, связанный с проведением религиозного собрания. Глава крестьянско-фермерского хозяйства, уроженец Чечни, 31 июля организовал в своем доме пятничную молитву, пригласив на нее единоверцев. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как сообщает источник, сотрудники правоохранительных органов получили информацию о прошедшем собрании и subsequently обратились в Министерство юстиции. Поводом для этого послужил тот факт, что жилой дом фермера не имел статуса зарегистрированной религиозной организации.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Правонарушение квалифицировано по статье «Незаконная миссионерская деятельность». Согласно имеющимся данным, судебное разбирательство завершилось в конце сентября. Суд принял решение о наложении на фермера штрафа в размере 10 тысяч рублей. Помимо денежного взыскания, мужчине предписано пройти процедуру регистрации религиозной группы. Иные детали дела не раскрываются.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме хотят запретить молитвы в квартирах.

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