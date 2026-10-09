Фанат газировки и вредной еды дожил до 101 года и раскрыл свой секрет долголетия

В Китае 101-летний долгожитель в пух и прах разнес привычные представление о здоровом образе жизни. Мужчина признался, что пьет сладкую газировку ящиками, никогда не сидел на диетах и искренне считает вкусную еду главным секретом своего долголетия, передает Sohu.

Лу Шицзэн открыто игнорирует стандартные рекомендации диетологов. По его словам, он просто не мыслит жизни без сытного белого риса, а запасы колы и других сладких напитков в его доме никогда не иссякают. У дедушки есть и странные кулинарные привычки: вопреки предупреждениям врачей о губительном вреде алкоголя, в ледяную газировку он иногда капает немного традиционного крепкого напитка байцзю. На десерт же долгожитель с удовольствием уплетает арбузы и свежие мандарины.

Режим дня у Лу Шицзэна не менее оригинален. Утро и вечер он обязательно начинает с сеанса в массажном кресле. Ужинает дедушка очень рано — уже в пять вечера он отправляется спать, просыпается около четырех утра, пару часов просто отдыхает в постели, а днем обязательно устраивает себе полноценный тихий час.

Несмотря на солидную цифру в паспорте, пенсионер сохраняет удивительную бодрость. Раз в пять дней он лично отправляется на местный рынок за свежей свининой, рыбой, крабами и креветками. До недавнего времени Лу с удовольствием крутил педали велосипеда, но после случайного падения в этом году решил не рисковать и перешел на пешие прогулки.

Торговцы на базарной площади в один голос твердят, что дедушке на вид едва ли дашь больше 80 лет, и часто напрашиваются к нему на совместное фото. Сам же 101-летний жизнелюб философски отмечает, что секрет прост: нужно просто с удовольствием есть и радостно жить.

Впрочем, феномен «неправильного» долголетия китайского пенсионера может крыться в сочетании мощной генетики и здорового фундамента. Главным компенсатором вредных привычек выступает его рацион: регулярное употребление свежих морепродуктов обеспечивает организм омега-3 жирными кислотами и качественным белком, поддерживающими сосуды и мышцы. Дополняют эту картину постоянная бытовая активность (пешие прогулки на рынок заменяют спорт), полноценный качественный сон, ежедневный массаж для улучшения кровообращения и, главное, полное отсутствие стресса. Умение жить в удовольствие и спокойное отношение к жизни защищают организм от разрушительного действия кортизола, перевешивая вред от сахара и газировки.

Однако врачи подчеркивают, что схема китайца не пособие и не панацея: случай — лишь редкое исключение из правил и счастливая генетическая рулетка. Повторять подобный рацион не стоит, ведь у всех свой уровень здоровья, и для большинства людей изобилие сахара и газировки быстро обернется диабетом и проблемами с сердцем. Не говоря уже о разрушительном влиянии любой дозы алкоголя на организм.