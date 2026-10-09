Кошелек на тротуаре может таить опасность: адвокат объяснил, как поступить

Поднимать с земли найденные кошельки, телефоны и деньги может быть опасно: бесхозные предметы иногда используют для маскировки взрывных устройств. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» и медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

Как обычная находка может стать ловушкой

В качестве примера эксперт напомнил о происшествии в подмосковном Красногорске в ноябре 2025 года. Девятилетний мальчик заметил на детской площадке деньги и попытался их поднять. Сверток купюр оказался замаскированным самодельным взрывным устройством, в результате ребенок лишился пальцев.

По словам адвоката, подобные ловушки могут маскировать под кошельки и другие предметы, оставленные в общественных местах. Такие находки могут выглядеть совершенно обычно, поэтому определить угрозу по внешним признакам практически невозможно.

Что делать при обнаружении подозрительного предмета

Халеян рекомендует не прикасаться к бесхозной вещи, не пытаться переместить ее или проверить содержимое. Необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и сообщить о находке правоохранительным органам.

Не следует приближаться к предмету ради осмотра или фотографирования. Нужно избегать действий, которые могут потревожить находку, и выполнять указания экстренных служб.

Как сообщить о находке

О подозрительном предмете следует сообщить в полицию или экстренные службы, указав точное местоположение либо ближайшие ориентиры. Для звонка нужно отойти от находки на безопасное расстояние и не использовать средства связи рядом с ней, если есть подозрение на взрывное устройство.

До прибытия специалистов необходимо оставаться на безопасном расстоянии и не допускать других людей к опасному месту.