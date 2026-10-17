Skoda Kamiq китайской сборки заменила Karoq на российском рынке

В России начали продавать кроссоверы Skoda Kamiq китайской сборки. Они пришли на смену ранее выпускавшемуся в стране Skoda Karoq. Минимальная цена автомобиля 2025 года — ₽1,8 млн при заказе во Владивостоке, сообщает интернет-портал «Автоновости дня».

В базовой версии есть эко-кожа в салоне, мультимедийная система, однозонный климат-контроль, кожаный мультируль, бортовой компьютер, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. Цены различаются по городам.

В Кемерове, например, кроссовер без климат-контроля и кожаной отделки стоит ₽1,87 млн. В Иркутске — ₽1,9 млн. В Артеме (Приморье) цена достигает ₽2,2 млн, в Новосибирске — ₽2,21 млн.

Для сравнения: базовые цены на другие кроссоверы — Geely Coolray от ₽2 774 990, Tenet T4L от ₽2 329 000, Jeland J6 — ₽2 350 000. Итоговая стоимость Kamiq может меняться из-за курса валют, логистики, таможенных платежей и утильсбора.

Часть машин уже растаможена и укомплектована документами. В Москве их цена начинается от ₽2 410 000, в Оренбурге — ₽2 550 000, в Казани, Набережных Челнах и Екатеринбурге — ₽2,6 млн, в Стерлитамаке и Уфе — ₽2 648 000. В Нижнем Новгороде, Воронеже и Архангельске — ₽2 890 000-2 990 000.

Технические характеристики у всех китайских Kamiq одинаковые: двигатель 1,5 литра мощностью 110 лошадиных сил (EA211 evo), шестиступенчатый автомат и только передний привод. Двигатель конструктивно близок к атмосфернику CWVA объемом 1,6 литра, знакомому по Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Ранее стали известны точные сроки появления моделей Votour V5, V6 и T10 у дилеров.