Экраны в стиле Li Auto: как изменился салон рестайлингового рамного гиганта

На домашнем рынке дан официальный старт предзаказам на модернизированную версию популярного рамного внедорожника Tank 500, который пользуется высоким спросом в России. Производитель пересмотрел моторную гамму автомобиля, поднял мощность гибридных установок, добавил эффектный красный цвет кузова и полностью переработал интерьер, внедряя современные цифровые решения. Все подробности о рестайлинге долгожданной модели приводит автомобильное издание За рулем .

Технические изменения: форсированные гибриды и бензиновый V6

Линейка силовых агрегатов обновленного рамного внедорожника получила ощутимые изменения в производительности.

Подзаряжаемый гибрид Hi4-T: отдачу параллельной установки подняли на 14 лошадиных сил — теперь она составляет 422 л. с.

Электрифицированная версия Hi4-Z: в строю осталась модификация с двумя электромоторами суммарной мощностью 864 л. с.

Бензиновая модификация: для ценителей классических двигателей предложен 3,0-литровый турбомотор V6 мощностью 360 л. с.

Для российского рынка актуальная дореформенная версия Tank 500 предлагается с адаптированными под налоговые стандарты настройками (299 л. с.) как для гибрида Urban, так и для бензинового V6. Ожидается, что модернизированные силовые установки для отечественного рынка также скорректируют под эти показатели, однако точные сроки появления обновленного Tank 500 пока не раскрываются.

Дизайн и интерьер: красный оттенок кузова и экраны в стиле Li Auto

Габаритные параметры кузова остались прежними: длина составляет 5078 мм, ширина — 1934 мм, высота — 1905 мм при колесной базе 2850 мм и дорожном просвете 224 мм.

Главные изменения коснулись визуальной составляющей и оснащения салона:

Палитра кузова пополнилась новым винно-красным оттенком.

В интерьере появился сдвоенный цифровой экран мультимедиа, выполненный в популярном стиле моделей Li Auto.

Стоимость оформления предзаказа в Китае составляет всего 3 тысячи юаней (порядка 38 тысяч рублей). Тем временем автолюбители также ожидают информацию о появлении в РФ обновленного «старшего брата» линейки — Tank 700.