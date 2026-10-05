Как есть чеснок, чтобы защититься от ОРВИ: диетолог раскрыла простой способ

В период распространения ОРВИ чеснок может стать частью профилактического рациона. Об этом рассказала интернет-изданию «Ямал-Медиа» диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

6 октября отмечается День любителей чеснока. Продукт с характерным вкусом и ароматом давно стал частью кухонь разных стран, а за тысячелетия существования успел обзавестись не только кулинарной, но и лечебной репутацией.

От Древнего Египта до Руси

Родиной культурного чеснока считают Центральную Азию и северо-восток Ирана. Растение выращивают несколько тысячелетий. О нем знали в Древнем Египте, Греции, Индии и Китае. Луковицы чеснока обнаружили даже в гробнице фараона Тутанхамона.

На Русь растение, предположительно, пришло благодаря торговым и культурным связям с южными и восточными регионами. Со временем чеснок стал привычной огородной культурой и приправой для мяса, рыбы, овощей и хлеба.

В европейском фольклоре чесноку также приписывали защитные свойства. Позднее благодаря книгам и кино он стал знаменитым средством против вампиров.

Польза и противопоказания

В чесноке содержатся витамины, минералы и серосодержащие соединения, в том числе аллицин. По словам Белоусовой, продукт обладает иммуноподдерживающими, антисептическими и другими свойствами, поэтому в сезон ОРВИ его можно использовать в профилактическом рационе.

«Чеснок нам помогает от них защититься, причем как средство для повышения иммунитета, во-первых, и, во-вторых, за счет своих природных антисептических, антибиотических и даже противовирусных свойств. Но для того, чтобы реально себя защитить, употреблять нужно сейчас профилактически хотя бы по зубчику свежего чеснока в день», — отметила диетолог Анна Белоусова.

При этом свежий чеснок подходит не всем, подчеркнула эксперт по питанию. В больших количествах он способен раздражать желудочно-кишечный тракт. От продукта лучше отказаться при обострении эзофагита, гастрита, дуоденита, язвенной болезни и других заболеваний ЖКТ.

Осторожность необходима и при тяжелых заболеваниях печени. По словам диетолога, эфирные масла свежего чеснока создают дополнительную нагрузку на орган. При остром гепатите и циррозе его рекомендуют исключить. Альтернативой может стать запеченный или тушеный чеснок.

Как убрать запах

Характерный запах после употребления чеснока связан с эфирными маслами, которые некоторое время циркулируют в крови и выделяются с выдыхаемым воздухом. В качестве альтернативы свежему продукту Белоусова назвала дезодорированный чеснок в форме биологически активной добавки.

В народной практике чеснок также используют при зубной боли. Однако такое средство способно лишь временно облегчить состояние и не заменяет лечение у стоматолога.