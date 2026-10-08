«Признаков насилия нет». В автомобиле на трассе в Холмском районе обнаружили тело мужчины

Тело 74-летнего мужчины обнаружили в автомобиле на трассе в Холмском районе

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

В Холмском районе Сахалинской области обнаружено тело мужчины 74 лет. Погибшего нашли в салоне автомобиля. О случившемся сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области.

По факту обнаружения тела следственный комитет инициировал доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия следователи не зафиксировали признаков насильственной смерти. Точную причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

Процессуальное решение будет принято после завершения проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине жителей попросили убрать отходы из-за появления медведей.

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