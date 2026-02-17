«Это позор»: Лукашенко пришел в ярость из-за миллионов долларов отданных России

Президент Белоруссии назвал позором ситуацию с закупкой мяса за рубежом на фоне отчета правительства. По его словам, страна потратила на свинину из соседнего государства почти 200 миллионов долларов, пишет ТАСС.

Александр Лукашенко выразил недовольство в связи с закупками свинины за пределами республики. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в ходе заслушивания отчета правительства об итогах 2025 года.

Глава государства назвал сложившуюся ситуацию позорной для страны. Он обратил внимание на значительные объемы ввезенного мяса, отметив, что сумма контрактов с российскими поставщиками приблизилась к 200 миллионам долларов.

Президент подчеркнул необходимость обеспечения граждан продукцией собственного производства. Лукашенко указал на то, что причина импорта кроется в отсутствии достаточного количества отечественного товара. Он призвал наращивать собственные мощности, напомнив о наличии в стране всех необходимых для этого компетенций и возможностей.