Европа отдыхает: российские бабушки и дедушки открыли новый бюджетный курорт

Российские пенсионеры в холодное время года все чаще выбирают для отдыха азиатское направление. Как пишет издание Газета.ru со ссылкой на статистику сервиса «Туту», особой популярностью у пожилых путешественников пользуются Китай, Индия и Вьетнам. Однако и классические курорты не теряют позиции: спрос на поездки во Францию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты подскочил более чем в полтора раза, сообщает Тольятти 24.

Аналитики также выяснили, какие города внутри страны привлекают людей старшего поколения. В тройку лидеров вошли Краснодарский край с его теплым климатом, культурная столица Санкт-Петербург, а также Ростовская и Ставропольская области.

Цены на билеты при этом сильно разнятся в зависимости от маршрута. Самыми дорогими направлениями для пенсионеров стали Калининградская и Мурманская области. Дорога туда обойдется в 41,2 и 39,3 тысячи рублей соответственно. В то же время поездка в Брянскую область признана самой бюджетной — путешественникам она обойдется всего в 17,4 тысячи рублей.

Специалисты отмечают небывалый рост интереса к менее раскрученным, но очень живописным местам. Пожилые туристы все чаще покупают билеты на Алтай, а также в Амурскую, Новгородскую, Ярославскую и Рязанскую области.