Фунт рухнул, иена в коме, доллар спокоен: американская валюта «застряла» в лифте между этажами 97 и 98

Аналитик Александр Потавин представил свежий взгляд на ситуацию с индексом доллара, который на текущей неделе демонстрирует смешанные сигналы. По словам эксперта, американская валюта вошла в фазу консолидации и до предстоящей пятницы, 20 февраля, будет удерживаться в узком коридоре 97–98 пунктов. Верхняя граница сопротивления на отметке 98 пока остается неприступной, однако «медведи» не могут протолкнуть индекс ниже психологической поддержки в 97, сообщает finam.ru.

Главная интрига для мирового валютного рынка сейчас заключается в двух ключевых событиях. Во-первых, это предстоящее вечернее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США 18 февраля, где будет принято решение по ключевой процентной ставке. Во-вторых, рынки затаили дыхание в ожидании публикации индекса цен личных потребительских расходов (PCE), который традиционно считается основным индикатором инфляции, отслеживаемым американским регулятором. Именно эти факторы, по мнению Потавина, будут определять динамику доллара в краткосрочной перспективе.

В то время как доллар замер, другие ведущие валюты демонстрируют разнонаправленное движение. Пара евро/доллар (EUR/USD) продолжает торговаться вблизи уровня 1,184, не решаясь на активные движения. Японская иена чувствует себя неуверенно, колеблясь в расширенном диапазоне 152,2–153,7 за доллар, что говорит о сохраняющейся нервозности азиатских инвесторов.

Наиболее заметное падение по итогам прошедшей сессии зафиксировал британский фунт стерлингов. Курс GBP/USD рухнул на 0,45%, опустившись до отметки 1,355. Трейдеры связывают это как с общим укреплением доллара на горизонте, так и с внутренними макроэкономическими проблемами Соединенного Королевства.