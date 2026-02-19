Гнев и мессенджеры: священник указал на главную ошибку верующих в Прощеное воскресенье

Приближается Прощеное воскресенье, которое в этом году выпадает на 22 февраля. Православный священник Владислав Береговой в интервью рассказал о смысле этого дня и предостерег верующих от формального подхода. Об этом в беседе с RT напомнил православный священник Владислав Береговой.

По словам представителя церкви, Прощеное воскресенье не является единственным днем в году, когда нужно принудительно прощать обидчиков. Христиане в принципе должны жить без злобы и раздражения в сердце. Однако перед Великим постом церковь специально напоминает о необходимости освободиться от оков гнева и ненависти к тем, кто причинил боль.

Священник пояснил, что многие неправильно понимают суть прощения. Это не означает, что после сказанных слов нужно немедленно возобновлять общение с человеком, доверять ему и делать вид, будто ничего не случилось. Достаточно перестать желать обидчику зла и справедливого возмездия. Главная цель — убрать из души раздражение и тяжесть.

Береговой призвал верующих отказаться от практики массовых рассылок в мессенджерах с шаблонными фразами о прощении. Он подчеркнул, что подобные сообщения не несут духовного смысла. Если человек действительно кого-то сильно обидел, лучше найти силы для личного разговора. В особых случаях можно сделать подарок, который будет соизмерим с нанесенным ущербом.