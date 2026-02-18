Голые тела в зале: стало известно, что больше всего бесит спортивных россиян

Выяснилось, что большая часть участников опроса, а именно 54 процента, совершенно спокойно относятся к тому, в чем занимаются другие люди в зале. Для них не имеет значения, одет ли человек в закрытую одежду или предпочитает шорты с топами. Респонденты объяснили свою позицию тем, что главная цель похода в спортзал — это тренировки, а не разглядывание окружающих. Некоторые добавили, что их волнует только соблюдение гигиены, а внешний вид других посетителей они предпочитают не обсуждать.

Однако треть опрошенных (32 процента) придерживаются иного мнения. Эти люди признались, что их раздражают спортсмены в открытой форме. По их словам, в общественных местах стоит соблюдать определенные рамки приличия. Слишком откровенная одежда, как считают респонденты, может смущать других или вызывать чувство зависти. Одна из участниц опроса отметила, что в залах не помешал бы дресс-код, так как некоторые девушки приходят в спортивных костюмах, больше напоминающих наряд для дискотеки, с макияжем и украшениями.

При этом нашлись и те, кого открытая форма, наоборот, мотивирует. Десять процентов россиян заявили, что подтянутые фигуры в красивой одежде вдохновляют их на новые достижения. И лишь два процента уточнили, что они и сами предпочитают ходить на тренировки в шортах и топах.