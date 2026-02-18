Горе-машины на трассе: страховщики опубликовали привлекающие беду марки машин

Снежная зима 2026 года внесла коррективы в статистику дорожных происшествий. Крупнейшие страховые компании России поделились с Autonews.ru данными о том, какие автомобили чаще других оказывались в ДТП за первые полтора месяца года. Единого мнения у экспертов не сложилось, но несколько марок уверенно лидируют в антирейтингах разных фирм.

В компании «Ингосстрах» подсчитали, что по итогам зимы чаще всего в аварии попадали автомобили Toyota. На их долю пришлось 10,3% от всех страховых случаев. Чуть реже били машины Kia и Lada, у обеих марок результат оказался одинаковым — по 8,5%. Замыкают пятерку лидеров Hyundai и Nissan. Среди конкретных моделей тут выделили Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta.

Представители «РЕСО-Гарантии» заметили, что количество аварий в начале года выросло на 15% по сравнению с прошлым сезоном. В их списке лидируют китайские бренды — Haval, Geely и Chery, а также автомобили ВАЗ. Китайские марки отметили и в «Зетта Страховании», где чаще других называли Changan и Chery.

Наиболее подробный рейтинг составили аналитики «Ренессанс Страхования». Первое место в их антирейтинге занял седан Chery Arrizo 8. Следом за ним идут Omoda S5 и Belgee X70. В десятку также попали Kia K5, Hyundai Porter, Belgee X50, Volvo S60, Lifan Solano, Kia Optima и Mercedes-Benz Sprinter. В компании уточнили, что многие из этих моделей активно используются в коммерческих целях, что влияет на частоту аварий.

Специалисты «Согласия» заявили, что у них по-прежнему доминирует отечественный автопром. На все модификации Lada приходится больше четверти всех обращений по страховке. В «Совкомбанк Страховании» также отдали пальму первенства «Гранте», добавив к ней в список Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus и Toyota Corolla.

Таким образом, единого лидера по аварийности нет, но корейские бюджетные седаны и китайский новинки фигурируют в отчетах большинства страховщиков.