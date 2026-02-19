Государство вернет деньги за отопление: оренбуржцы ахнут от цифр в новых квитанциях ЖКХ

Право на такую поддержку появляется у семьи, если платежи за квартиру превышают определенный порог от общего дохода. В регионе этот лифт установлен на уровне 22 процентов от совокупного заработка всех домочадцев. Однако для некоторых категорий действуют особые условия. Одинокие инвалиды, а также многодетные семьи могут претендовать на субсидию, если тратят на ЖКУ больше 15 процентов своего дохода.

Алгоритм расчета довольно прост. Нужно сложить все деньги, которые получили супруги и их несовершеннолетние дети за последние полгода. Затем вычислить средний месячный заработок на одного человека. Полученную цифру умножают на вышеуказанные проценты — 22 или 15. Итог покажет максимальную сумму, которую семья обязана платить за коммуналку по закону. Если реальные начисления в квитанциях выше, разницу обязано компенсировать государство.

Для наглядности чиновники привели конкретный пример. Если семья из двух человек зарабатывает в сумме 28 тысяч рублей в месяц, то в отопительный сезон им могут вернуть от трех до четырех тысяч рублей ежемесячно. Цифра зависит от конкретных начислений.

Подать заявку на получение выплаты можно не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на портал госуслуг и заполнить электронную форму. Такой вариант экономит время и избавляет от очередей в учреждениях.