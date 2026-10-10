Кошка не ест: когда это норма, а когда — тревожный сигнал

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анна Мороз]

Отказ от еды у кошки — повод внимательно присмотреться к ее состоянию. Даже если питомец продолжает пить воду и выглядит активным, длительное голодание может негативно сказаться на работе организма. Ветеринарный врач Елена Кубарская рассказала изданию «Подмосковье сегодня», сколько кошка может обходиться без еды, в каких случаях потеря аппетита бывает временной, а когда животному нужна помощь специалиста.

Сколько кошка может не есть без вреда?

Если взрослая кошка не ест больше 24 часов, это уже повод обратиться к ветеринару. Для котят и пожилых животных этот срок еще короче — около 12 часов.

«Кошачий организм устроен так, что голодание быстро запускает опасные процессы, поэтому важно вовремя заметить проблему и не тянуть с визитом к врачу», — отметила ветеринар.

Даже если питомец пьет воду, продолжительное отсутствие пищи может привести к нарушениям обмена веществ. Организм начинает расходовать собственные ресурсы, а нагрузка ложится в том числе на печень и почки.

Особенно опасно голодание для кошек с лишним весом. Уже через несколько дней без еды у них может развиться липидоз печени — состояние, связанное с накоплением жира в печени.

Бытовые причины отказа от еды

Если животное здорово, временная потеря аппетита может быть связана с бытовыми причинами.

  • Среди них ветеринар выделила стресс из-за переезда, ремонта, появления нового питомца или гостей.
  • Аппетит также может снизиться после резкой смены корма.
  • Еще одна возможная причина — жара. Кошки могут меньше есть при высокой температуре воздуха.
  • Имеет значение и чистота посуды: питомец может отказаться от еды из-за грязной миски или несвежей воды, поскольку кошки чувствительны к запахам.
  • У некастрированных животных снижение аппетита иногда связано с периодом полового влечения.

Заболевания, которые проявляются отказом от еды

Отказ от еды может сопровождать самые разные заболевания.

«Анорексия может быть симптомом проблем с желудочно-кишечным трактом — гастрита, панкреатита или воспаления кишечника. Также кошка может перестать есть при заболеваниях печени и почек, эндокринных нарушениях, инфекциях, онкологических заболеваниях», — рассказала Кубарская.

Причиной потери аппетита могут стать и проблемы с зубами или воспаление в ротовой полости.

При этом питомец не всегда демонстрирует явные признаки боли: кошка может просто стать менее активной, больше прятаться или перестать интересоваться едой.

Особенно важно не откладывать визит к ветеринару, если вместе с потерей аппетита появились рвота, диарея, вялость, потеря веса или отказ от воды.

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