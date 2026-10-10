Прощание прошло в Москве, но похороны не состоялись: сын Кашпировского приехал в Винницу

KP.RU: сын Кашпировского приехал в Винницу ждать похорон отца

Общество

После церемонии прощания с Анатолием Кашпировским, которая состоялась 8 октября в Москве, его тело увезли с кладбища. Место захоронения до сих пор не раскрывается, в том числе родственникам психотерапевта, сообщает KP.RU.

Сын Кашпировского приехал в Винницу

Алексей Фуштей, живущий в Киеве и называющий себя внебрачным сыном Кашпировского, приехал в Винницу, чтобы проститься с отцом. По его словам, он посетил кладбище, где похоронены его бабушка, дедушка и сестра Елена.

Мужчина рассказал, что не знает, хватит ли места для нового захоронения. По одной из версий, тело Кашпировского могут перевезти на Украину: как утверждает Фуштей, психотерапевт хотел быть похоронен рядом с матерью в Виннице.

Алексей также заявил, что вдова Кашпировского Гулизар перестала отвечать на его звонки и сообщения и не сообщает, где и когда состоятся похороны.

Как складывались отношения отца и сына

Фуштей утверждает, что поддерживал с Кашпировским связь по телефону. По его словам, они могли подолгу разговаривать, а психотерапевт советовал ему книги и хотел, чтобы сын продолжил его дело.

Алексей рассказал, что в этом году поступил в университет на психологическое направление. Сейчас он работает детским спортивным тренером и, по его словам, помогал своим воспитанникам справляться с болью.

Фуштей хочет подтвердить родство официально

О том, что считает себя наследником психотерапевта, Фуштей заявил еще в 2019 году. Его мать, как сообщается, ранее работала помощницей Кашпировского.

Мужчина говорит, что уверен в своем происхождении, но хочет официально подтвердить родство с помощью ДНК-теста. По его словам, переписка с Кашпировским и их телефонные разговоры подтверждают, что они поддерживали отношения.

В Виннице Фуштей намерен ждать похорон отца. Он надеется, что вдова психотерапевта выйдет с ним на связь и сообщит подробности церемонии. При этом сведения о предполагаемом месте захоронения и обстоятельствах перевозки тела пока остаются неподтвержденными.

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