«Яндекс» дал совет пользователям сервисов из-за сбоя

«Яндекс» посоветовал писать в соцсети из-за сбоя в работе поддержки

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Повреждение дата-центров «Яндекса» нарушило работу службы поддержки сервисов, поэтому связаться с операторами теперь можно альтернативным способом. Соответствующий совет пользователям дали в пресс-службе компании в Telegram.

В сообщении говорится, что при невозможности дозвониться через приложения стоит писать в официальные аккаунты сервисов «Яндекса» в соцсетях. Там отметили, что обращений сейчас много, поэтому ответ может занять больше времени, чем обычно, но компания постарается помочь каждому как можно скорее.

В пресс-службе добавили: инженеры уже работают над устранением сбоя, чтобы вернуть сервисы к нормальной работе в кратчайшие сроки. Пользователей поблагодарили за терпение и поддержку.

Напомним, сегодняшний масштабный сбой в работе «Яндекса» связан с полной остановкой работы его ключевого дата-центра во Владимире. Ночью 11 октября площадка подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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