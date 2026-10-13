Береза и яблоня больше всех рискуют зимой: ландшафтный архитектор дал советы по осенней обрезке деревьев

Осень — это не время расслабляться, а критический период для подготовки деревьев к зимним нагрузкам. Своевременная обрезка снижает парусность кроны, перераспределяет вес и минимизирует риск повреждений в снегопады. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks Илья Васецкий.

Однако, как подчеркивает эксперт, не все побеги одинаково опасны зимой, и подходить к удалению ветвей нужно избирательно, понимая, какие из них действительно угрожают дереву. Приоритет отдается сухим, сломанным и пораженным болезнями ветвям, побегам, растущим внутрь кроны или перекрещивающимся между собой, а также вертикальным «волчкам» — хрупким и непродуктивным, которые легко обламываются даже при умеренном снегопаде. В зоне риска и слабые развилки с острым углом отхождения менее 45 градусов, и длинные горизонтальные ветви на деревьях, склонных к снеголому, — березе, сосне, яблоне, груше и черемухе.

По его словам, правильный рез определяет скорость заживления и здоровье дерева. Крупные ветви удаляют в три этапа: сначала делают подпил снизу на треть толщины, затем основной рез сверху чуть дальше от ствола, и лишь потом аккуратно спиливают оставшийся фрагмент у кольцевого наплыва. Оставлять пеньки нельзя — они гниют, открывая путь грибкам и насекомым. Срезы диаметром более двух сантиметров желательно обработать садовым варом или специальной пастой, а инструмент должен быть острым: тупая пила рвет кору и камбий, затягивая восстановление тканей. Эти, казалось бы, мелочи напрямую влияют на то, как дерево переживет зиму и восстановится весной.

Эксперт отметил, что при этом большинство владельцев дачных участков для сезонной обрезки все чаще переходят на аккумуляторную технику. У нее есть огромные преимущества: такие инструменты значительно легче бензиновых аналогов, не выделяют выхлопных газов и почти не вибрируют, что позволяет работать в жилых зонах, не нарушая покой соседей. Точная регулировка скорости и сбалансированная развесовка обеспечивают контролируемый, чистый рез, что особенно важно при формировке кроны перед зимой. В итоге садовод получает не только удобство, но и более качественный результат, от которого зависит здоровье деревьев.

По его мнению, оставленные на участке спиленные ветви становятся укрытием для вредителей и источником спор грибков, поэтому убирать их нужно сразу. Приствольные круги стоит очистить от опавшей листвы, замульчировать слоем до восьми сантиметров и при необходимости провести влагозарядковый полив.

Ранее сообщалось, какие овощи и зелень сажают под зиму в Подмосковье.