Случайная «находка» превратила дело о краже в дуэт уголовных статей для россиянина

История начала разворачиваться еще в феврале, когда в полицию обратился 36-летний кемеровчанин. Мужчина заявил, что из его комнаты в общежитии бесследно исчезла собственная криптоферма стоимостью около ₽100 тыс. Оперативники быстро вышли на след взломщика: им оказался 42-летний горожанин, который сбил замок, вынес четыре майнинговых аппарата, комплект вентиляторов и сетевое оборудование, намереваясь все это распродать.

Продать добычу фигурант так и не успел, однако главный сюрприз ждал оперативников во время обыска в его квартире. Вместе с украденной техникой полицейские наткнулись на нарезной самозарядный карабин «Вепрь-Пионер» и 37 патронов к нему. Хозяин жилья попытался оправдаться стандартной легендой про «случайно нашел и решил оставить себе», но от ответственности это его не спасло.

Все похищенные аппараты полицейские уже вернули законному владельцу. А вот самому ночному добытчику теперь придется отвечать сразу по двум статьям УК РФ — за кражу и незаконное хранение оружия. Материалы дела переданы в суд, обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.