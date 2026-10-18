Киргизская компания готова помочь в эвакуации тела Наговициной с пика Победы

Киргизская логистическая компания Evernest выразила готовность участвовать в операции по эвакуации тела альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы, сообщило РИА Новости.

Сооснователь компании Артем Эйкстер заявил, что участие рассмотрят в пределах технических возможностей и при координации со спасательными службами и альпинистами.

Техника Evernest может пригодиться для воздушной разведки, обследования маршрутов, доставки оборудования, обеспечения связи и сопровождения наземных групп.

Работа на высоте выше 7 тысяч метров сопряжена с серьезными сложностями: разреженный воздух снижает эффективность винтов, низкие температуры влияют на аккумуляторы, а сильный ветер может сделать полет невозможным.

Эйкстер отметил, что для разведывательных задач могут подойти более легкие платформы, но возможность полета нужно подтвердить расчетами и испытаниями. Прежде всего необходимо изучить координаты местонахождения альпинистки, рельеф, точки запуска и погодные условия.

Напомним, 12 августа 2025 года Наговицина получила травму ноги при спуске с пика Победы на высоте около 7,2 тысяч метров. Несколько попыток спасения не увенчались успехом, в том числе из-за сложных погодных условий, при этом погиб один из альпинистов. 27 августа того же года Наговицину признали пропавшей без вести.

Evernest уже имеет опыт заброски грузов в высотные лагеря на пике Ленина с помощью беспилотников. Команда участвовала в поиске пропавших на пике Курумды альпинистов из Белоруссии и Литвы: тогда удалось найти тела двоих, тело третьего, белоруса Николая Свиридова, не обнаружили. Поиски прекратили в середине сентября.

Ранее сообщалось, что в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии нашли тела двух альпинистов.