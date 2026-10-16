Двойной ценник за въезд: почему попытка соседей снизить стоимость аренды провалилась в суде
SCMP: инвестор выкупила 196 парковочных мест в ЖК и выиграла суд
Необычный юридический и финансовый прецедент развернулся вокруг крупного жилого комплекса, где одна из представительниц местного бизнеса выкупила почти половину всех машино-мест. Вложив солидную сумму в момент, когда район считался неперспективным, инвестор дождалась развития инфраструктуры и выставила парковки на продажу и в аренду с двукратной наценкой. Возмущенные соседи попытались аннулировать сделку через суд, обвинив женщину в монополизации инфраструктуры, однако судебная инстанция приняла сторону инвестора. О деталях громкого дела информирует международное издание South China Morning Post.
Стратегическая инвестиция: $2 млн в момент упадка района
История началась еще в 2018 году, когда новостройка не пользовалась спросом из-за слабой городской инфраструктуры.
В тот период район испытывал дефицит магазинов, школ и транспортных маршрутов, из-за чего застройщик столкнулся с финансовыми трудностями. Женщина по фамилии У изучила перспективные планы городских властей по развитию территории и решилась на рискованный шаг:
- Объем сделки: предприимчивая жительница разом выкупила 196 парковочных мест, что составило 40% от общего паркинга жилого комплекса.
- Объем инвестиций: сумма сделки составила около $2 млн.
Со временем расчет инвестора полностью оправдался: район активно застроился, квартиры были распроданы, а спрос на парковочные места резко вырос.
Конфликт с соседями и вердикт суда: законность против морали
Получив контроль над значительной частью паркинга, владелец установила блокираторы и изменила финансовые условия использования мест.
Арендная ставка поднялась до 500 юаней в месяц (что вдвое превысило прежнюю цену), а просьбы жителей снизить ее до 300 юаней были отклонены. Позже места выставили на продажу с 80-процентной наценкой. Коллективный иск жильцов требовал признать первичную куплю-продажу недействительной, аргументируя это тем, что парковка является общественно значимой инфраструктурой.
Однако судебная инстанция полностью отклонила претензии инициативной группы жильцов:
- Аргументация судьи: в момент реализации парковочных мест застройщиком все жители имели равные возможности для покупки, но отказались от них.
- Правовой аспект: госпожа У взяла на себя финансовые риски в момент неликвидности объекта, а действующее законодательство не ограничивает количество машино-мест, которое может приобрести один человек.