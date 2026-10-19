Спрос на новогодние подарки вырос на 24% уже в сентябре

Эксперт Чернышов: запрос «новый год что подарить» побил прошлогодние показатели

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Болотова]

В сентябре 2026 года число запросов «новый год что подарить» увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Газете.Ru» рассказал независимый пиар-агент, ведущий подкаста «Пиар по-русски» Алексей Чернышов.

По данным поисковой статистики Яндекс Wordstat, в сентябре 2026 года частотность запроса «новый год что подарить» достигла 39,3 тысячи против 31,6 тысячи годом ранее — рост составил 24,1%. Более широкий запрос «новый год подарок» вырос на 16,1%: с 73,6 тысячи до 85,5 тысячи.

Такая динамика наблюдается не только в одном месяце. За июль–сентябрь 2026 года количество запросов «новый год что подарить» увеличилось на 16,9% относительно аналогичного периода 2025 года, а «новый год подарок» — на 12,1%.

Эксперт отметил, что это указывает на усиление раннего интереса к подарочной тематике, хотя пока не позволяет судить о количестве покупок и готовности покупателей увеличивать расходы. По его словам, основной всплеск поиска подарков, судя по предыдущему сезону, еще впереди.

Ранее сообщалось, что McLaren срочно продает пять болидов Сенны, Хэмилтона и Питта.

Читайте также

Знание ChatGPT уже недостаточно: за что работодатели готовы платить больше

Знание ChatGPT уже недостаточно: за что работодатели готовы платить больше

Lada Azimut готовят к гибридному запуску: кроссовер получит российскую батарею

Атмосферный 1.6 против турбо 1.5: какой двигатель проще довести до 300 тысяч км

В Серпухове начнут выпускать новые виды картона

В Серпухове начнут выпускать новые виды картона

Пропускную способность российско-абхазской границы увеличат более чем в девять раз

Пропускную способность российско-абхазской границы увеличат более чем в девять раз

Скрытая инфекция: как грызуны возле мусорных контейнеров заражают стоячую воду во дворах

Решение жилищных проблем и стартовый миллион: в Подмосковье рассказали, как поддерживают учителей

Решение жилищных проблем и стартовый миллион: в Подмосковье рассказали, как поддерживают учителей

Главнее фасона: священники ответили, что на самом деле важно при посещении дома Божьего

Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий

Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий

«Целые корпуса стоят полупустые». В ОП предложили давать многодетным бесплатное жилье

«Целые корпуса стоят полупустые». В ОП предложили давать многодетным бесплатное жилье

Отопление дорожает перед зимой: жители Нарвы возмутились новыми счетами

Проспект перекрыт: из-за чего власти Аксая срочно ограничили проезд по центру города

Добавьте mosregtoday.ru в избранное