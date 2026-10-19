Спрос на новогодние подарки вырос на 24% уже в сентябре

В сентябре 2026 года число запросов «новый год что подарить» увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом. Об этом « Газете.Ru » рассказал независимый пиар-агент, ведущий подкаста «Пиар по-русски» Алексей Чернышов.

По данным поисковой статистики Яндекс Wordstat, в сентябре 2026 года частотность запроса «новый год что подарить» достигла 39,3 тысячи против 31,6 тысячи годом ранее — рост составил 24,1%. Более широкий запрос «новый год подарок» вырос на 16,1%: с 73,6 тысячи до 85,5 тысячи.

Такая динамика наблюдается не только в одном месяце. За июль–сентябрь 2026 года количество запросов «новый год что подарить» увеличилось на 16,9% относительно аналогичного периода 2025 года, а «новый год подарок» — на 12,1%.

Эксперт отметил, что это указывает на усиление раннего интереса к подарочной тематике, хотя пока не позволяет судить о количестве покупок и готовности покупателей увеличивать расходы. По его словам, основной всплеск поиска подарков, судя по предыдущему сезону, еще впереди.

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