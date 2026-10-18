График сорван: как Дептранс ликвидирует последствия ЧП на юге ветки

Дептранс Москвы: встала Замоскворецкая линия из-за человека на путях

Общество

На южном участке Замоскворецкой линии московского метрополитена произошел серьезный сбой в движении поездов. Причиной задержек составов стало падение пассажира на рельсы. Движение на ветке оперативно перевели в экстренный режим с увеличенными интервалами. О ЧП на зеленой линии информирует Агентство городских новостей«Москва».

Сбой на зеленой ветке и экстренные меры

Официальное предупреждение о происшествии в подземке опубликовали представители транспортного комплекса столицы:

  • Локация инцидента: сбой затронул южный участок Замоскворецкой (2) линии.
  • Причина задержек: на рельсах оказался человек, из-за чего машинистам пришлось экстренно тормозить составы.
  • Текущий статус: Дептранс Москвы сообщил об увеличении интервалов движения поездов для проведения спасательных работ и снятия пассажира с путей.

Детали о состоянии пострадавшего и точных причинах падения на данный момент уточняются оперативным штабом.

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