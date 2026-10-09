«Женщина = декрет и больничные». Эксперт объяснила, почему работодатели выбирают мужчин

Барматова объяснила рост приглашений на собеседования у девушек с мужским именем

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В российских соцсетях обсуждают тренд: после смены имени в резюме на мужское число приглашений на собеседования резко растет. Доктор социологических наук, профессор РТУ МИРЭА Светлана Барматова в интервью «Газете.Ru» объяснила это статистической дискриминацией.

«Молодая женщина в репродуктивном возрасте для работодателя — это потенциальный декретный отпуск, больничные по уходу за ребенком, возможный переход на неполный день», — пояснила эксперт.

По ее словам, работодатель обобщает риски и приписывает их целой группе, даже если конкретная сотрудница не планирует детей. Мужчина в такой логике выглядит более предсказуемым ресурсом, поскольку реже берет декрет и больничные по семейным обстоятельствам.

Социолог отметила, что в России закреплено полное равенство прав при трудоустройстве, но на практике работают неформальные сети рекрутинга, двойные стандарты оценки и самоцензура соискательниц. Все это создает эффект «липкого пола»: женщина прилипает к стартовым позициям с начала карьеры.

Ранее эксперт назвала фразы в резюме, мешающие получить приглашение.

Читайте также

Эксперт назвал самый выгодный вариант подержанного авто в 2027 году

Эксперт назвал самый выгодный вариант подержанного авто в 2027 году

Что привело к смерти Кашпировского: продюсер раскрыл новые подробности

Бидон с ягодами помог жителю Забайкалья уйти от медведя

Бидон с ягодами помог жителю Забайкалья уйти от медведя

Пурпурные пятна и наросты: агроном назвал главных врагов малинника осенью

Пурпурные пятна и наросты: агроном назвал главных врагов малинника осенью

Общий телефон — не общий секрет: почему нельзя читать чужие переписки

Врач рассказала, что происходит с организмом привитого при заражении гриппом

Антон Привольнов вспомнил удивившую его деталь во внешности Александра Маслякова

В энергосистеме ЛНР произошла нештатная ситуация: началось восстановление

«Вместо 207 дней — 139». Минздрав сократил срок лечения тревожной фобии

«Вместо 207 дней — 139». Минздрав сократил срок лечения тревожной фобии

«Тайга прячет их в камнях». Семью Усольцевых ищут в пещерах и ущельях

«Тайга прячет их в камнях». Семью Усольцевых ищут в пещерах и ущельях

Минпросвещения займется созданием ИИ для сферы образования

Минпросвещения займется созданием ИИ для сферы образования

Tenet Plus начал продажи кроссоверов до официальной премьеры бренда

Добавьте mosregtoday.ru в избранное