«Женщина = декрет и больничные». Эксперт объяснила, почему работодатели выбирают мужчин

В российских соцсетях обсуждают тренд: после смены имени в резюме на мужское число приглашений на собеседования резко растет. Доктор социологических наук, профессор РТУ МИРЭА Светлана Барматова в интервью «Газете.Ru» объяснила это статистической дискриминацией.

«Молодая женщина в репродуктивном возрасте для работодателя — это потенциальный декретный отпуск, больничные по уходу за ребенком, возможный переход на неполный день», — пояснила эксперт.

По ее словам, работодатель обобщает риски и приписывает их целой группе, даже если конкретная сотрудница не планирует детей. Мужчина в такой логике выглядит более предсказуемым ресурсом, поскольку реже берет декрет и больничные по семейным обстоятельствам.

Социолог отметила, что в России закреплено полное равенство прав при трудоустройстве, но на практике работают неформальные сети рекрутинга, двойные стандарты оценки и самоцензура соискательниц. Все это создает эффект «липкого пола»: женщина прилипает к стартовым позициям с начала карьеры.

Ранее эксперт назвала фразы в резюме, мешающие получить приглашение.