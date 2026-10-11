Красный свет вместо удовольствия: зритель потребовал вернуть деньги за концерт Лазарева

Два зрителя пожаловались на слишком яркое освещение во время концерта Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге. По их словам, красные прожекторы светили прямо в глаза и мешали смотреть выступление. Об этом пишет Mash на Мойке, пишет Газета.ру.

Зритель заплатил за билеты 22 тысячи рублей

Инцидент произошел 10 октября на «СКА Арене», где Сергей Лазарев выступал с программой «ШОУМЕН». Один из посетителей по имени Андрей рассказал, что пришел на концерт вместе с женой. За два билета пара заплатила 22 тысячи рублей, а места находились в секторе 212.

По словам мужчины, проблемы с освещением возникли практически с первых минут выступления. Он утверждает, что красный свет был направлен в сторону зрителей. При этом попытка решить вопрос через сотрудников площадки, как рассказал посетитель, не принесла результата.

После концерта мужчине понадобилась помощь медика

К концу шоу Андрей почувствовал себя плохо. Перед глазами у него появились так называемые «зайчики» — оптические следы, которые могут сохраняться после воздействия яркого света. Зритель обратился к дежурному медику.

Теперь мужчина намерен потребовать возврата стоимости билетов. На официальном сайте Сергея Лазарева для обращений по вопросам возврата предусмотрен отдельный контакт организаторов концертов.

При этом сведения о жалобах и самочувствии посетителя приводятся со слов зрителей и в публикации Mash на Мойке.