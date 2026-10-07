Врач развеял миф о высокобелковом рационе для похудения

Эндокринолог Баранов: белок в рационе не поможет похудеть без дефицита калорий

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Врач-эндокринолог Павел Баранов опроверг популярный миф о том, что большое количество белка в рационе само по себе помогает похудеть. Своим мнением он поделился в Telegram-канале, на который ссылается Lenta.ru.

По словам специалиста, организм действительно тратит больше энергии на переваривание белка, но это не значит, что его можно есть без ограничений и при этом терять вес. В отличие от жира, белок не задерживается в теле — его излишки выводятся. Однако пока белок сгорает, жир из еды не сжигается, а запасается, пояснил Баранов.

Эндокринолог добавил, что высокобелковый рацион помогает в похудении только при дефиците калорий: белок лучше насыщает, помогает сохранять мышцы и требует больших затрат энергии на переваривание. Но если калорийность превышает уровень поддержания массы тела, жир уходить не будет. Например, пара протеиновых коктейлей сверху к рассчитанному дефициту может полностью его перекрыть, заключил врач.

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