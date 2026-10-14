Санитарный скандал: как власти Новосибирска прокомментировали лес под сиденьями автобуса

Mash Siberia: в новосибирском автобусе умудрились вырастить лес грибов

Общество

Необычный инцидент зафиксирован в общественном транспорте Новосибирска: пассажиры заметили грибы, пробившиеся прямо под одним из сидений рейсового автобуса № 23. Видеозапись с неожиданной лесной находкой в салоне быстро распространилась в региональных пабликах и Telegram-каналах, вызвав бурную реакцию местных жителей. В комментариях горожане с сарказмом отметили качество регулярной санитарной обработки машин, напомнив об отчетах муниципальной мэрии. Об этом сообщает новосибирский Telegram-канал Mash Siberia, передает Лента.ру.

Необычная находка в салоне рейсового автобуса

Пассажиры маршрутного автобуса № 23 в Новосибирске столкнулись с курьезной и одновременно антисанитарной ситуацией. Под одним из пассажирских сидений сформировалась колония грибов бежевого оттенка.

Видеозапись из салона общественного транспорта попала в социальные сети, где пользователи подробно запечатлели неожиданный природный «урожай».

Реакция пассажиров и вопросы к качеству уборки

Появление грибов в салоне движущегося автобуса вызвало волну шуток и возмущения среди горожан.

Особенно едко пассажиры отреагировали на кадры в контексте официальных заявлений городской администрации, согласно которым транспорт проходит влажную уборку и дезинфекцию не реже двух раз в неделю.

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