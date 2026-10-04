В энергосистеме ЛНР произошла нештатная ситуация: началось восстановление

В ЛНР начались аварийно-восстановительные работы в энергосистеме

Общество

В Луганской Народной Республике специалисты приступили к восстановлению электроснабжения после нештатной ситуации в энергосистеме региона, сообщает пресс-служба правительства ЛНР.

Энергетики проводят восстановительные работы

Для устранения последствий специалисты организовали аварийно-восстановительные мероприятия. Власти региона сообщили, что энергетики делают все необходимое для максимально быстрого восстановления подачи электроэнергии.

Работы контролирует правительство

Ход восстановительных мероприятий находится на контроле правительства ЛНР. О сроках полного восстановления электроснабжения власти пока не сообщили.

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