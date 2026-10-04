В энергосистеме ЛНР произошла нештатная ситуация: началось восстановление
В ЛНР начались аварийно-восстановительные работы в энергосистеме
В Луганской Народной Республике специалисты приступили к восстановлению электроснабжения после нештатной ситуации в энергосистеме региона, сообщает пресс-служба правительства ЛНР.
Энергетики проводят восстановительные работы
Для устранения последствий специалисты организовали аварийно-восстановительные мероприятия. Власти региона сообщили, что энергетики делают все необходимое для максимально быстрого восстановления подачи электроэнергии.
Работы контролирует правительство
Ход восстановительных мероприятий находится на контроле правительства ЛНР. О сроках полного восстановления электроснабжения власти пока не сообщили.