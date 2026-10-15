Подмосковье разгоняется на электро: 6 тысяч электромобилей и 1,1 тысячи зарядок

Московская область стала одним из лидеров России по развитию инфраструктуры для электротранспорта. В комитете Мособлдумы по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу REGIONS сообщили, что в регионе зарегистрировано свыше 6 тыс. электромобилей, а с учетом гибридов электропарк достигает 25 тыс. единиц — вдвое больше, чем в начале 2023 года.

По словам председателя комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу Романа Шамнэ, сейчас в Подмосковье работает более 1,1 тыс. электрозарядных станций. Главная тенденция последних лет — переход от простого наращивания числа точек к созданию высокомощной, многопостовой и цифровизированной сети, пригодной не только для города, но и для дальних поездок. По информации Министерства энергетики Московской области, упор делается на быстрые станции мощностью 150 кВт, заряжающие батарею до 80% за 20–30 минут. Медленные станции (3,5–22 кВт) дополняют сеть в жилых комплексах и у торговых центров.

Владельцы электромобилей в Подмосковье получают нулевой транспортный налог до 31 декабря 2027 года. Льгота не ограничена мощностью, годом выпуска или стоимостью и распространяется на физических и юридических лиц. Гибриды под нее не подпадают. Бесплатная парковка на государственных и муниципальных платных стоянках с 1 октября 2026 года переведена в автоматический режим: камеры считывают номер, сверяют с базами ГИБДД и не формируют штраф. Льгота действует для электромобилей из любого региона РФ.

С марта 2023 года работает федеральный эксперимент: отечественные электромобили бесплатно ездят по платным трассам ГК «Автодор» — М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД. Программа продлена до 31 декабря 2026 года. Для этого автомобиль нужно зарегистрировать в системе транспондера. Еще одна мера — льготное кредитование: государство субсидирует 35% стоимости нового электромобиля российской сборки, но не более ₽925 тыс. В перечень входят «Москвич Зе», Evolute, «Амберавто А5», Lada e-Largus, Voyah Dream и Voyah Free. Программа действует до декабря 2026 года.

Стратегия до 2030 года предусматривает дальнейший рост. В столице число ЭЗС планируют довести до 4 тыс. в рамках проекта «Энергия Москвы», а парк — до 320 тыс. единиц. Подмосковье будет развивать сеть вдоль ключевых коридоров. Примеры уже есть: на трассе М-11 «Нева» в Солнечногорске работают комплексы из 13 и 14 станций, а в Химках в ТРК «Парус» открылся хаб мощностью 1080 кВт с пятью быстрыми станциями. Шамнэ подчеркнул, что региону важно создать полноценную экосистему для электротранспорта, сохранять льготы и привлекать инвесторов.