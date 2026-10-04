Киев столкнулся с перебоями: в районах пропало электричество

В Киеве начались перебои с электроснабжением: в одних районах жители столкнулись с полным отключением электричества, в других отмечается повышенное напряжение, сообщает МК.

Электроснабжение работает нестабильно

Информация о проблемах появилась в Telegram-канале издания. По его данным, ситуация в разных частях города заметно отличается.

В некоторых районах электричество полностью отсутствует, тогда как в других фиксируется чрезмерно высокое напряжение в сети.

Причины пока не раскрыты

Официальных объяснений причин перебоев с электроснабжением на момент публикации не приводилось. Данные о масштабах отключений и возможных сроках восстановления подачи электроэнергии также отсутствуют.