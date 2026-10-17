Парижская пельменная, открывшаяся в июне 2025 года, столкнулась с волной негативных отзывов, сообщает РИА Новости. Владелец заведения Оливье Барду пожаловался, что украинцы пишут критические комментарии из-за того, что в меню есть борщ и другие блюда, популярные в России. Барду подчеркнул, что цель ресторана — популяризация гастрономии Восточной Европы, а не политизация.

В меню, помимо борща, представлены салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники. На входной двери размещена надпись на русском языке, а на стаканчиках изображен медведь. Именно эти детали, по словам владельца, вызывают недовольство части посетителей.

«Я совершенно не держу на них (оставляющих негативные отзывы украинцев — ред.) зла... Но если бы они только потрудились прийти и поговорить со мной, то поняли бы, что моя деятельность совершенно не политизирована», — сказал Барду.

В 2022 году межправительственный комитет ЮНЕСКО включил «культуру приготовления украинского борща» в список нематериального наследия. Однако эксперты организации тогда подчеркнули, что борщ распространен и в других странах региона, и решение не дает Киеву исключительных прав на это блюдо.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые за 10 лет опередила Украину в рейтинге ФИФА.