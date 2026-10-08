Атаки на суда вызвали тревогу в ЕС: фон дер Ляйен выступила с заявлением

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что атаки на гражданское судоходство в Черном море неприемлемы. Она также выразила растущую обеспокоенность ситуацией в регионе, передает Reuters.

По словам главы ЕК, мишенями становятся коммерческие суда и их экипажи, при этом в море уже погибли люди.

Танкер «Афрамакс Рио» атаковали у побережья Черного моря

6 октября танкер «Афрамакс Рио» подвергся атаке морских дронов у побережья Черного моря. Судно ходило под флагом Либерии.

На борту находились 23 гражданина Индии. Всех членов экипажа удалось спасти, пострадавших не было.

В результате атаки на танкере произошло возгорание.

В Сочи закрыли пляжи и набережные

После инцидента мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о временном закрытии для посещения пляжей и набережных.

Ограничения также ввели на территории федеральной территории «Сириус». Власти объяснили меры необходимостью обеспечить безопасность жителей и отдыхающих.

На фоне атаки на танкер фон дер Ляйен заявила о необходимости уделять повышенное внимание ситуации с гражданским судоходством в Черном море.