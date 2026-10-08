Атаки на суда вызвали тревогу в ЕС: фон дер Ляйен выступила с заявлением
Reuters: фон дер Ляйен назвала атаки на гражданские суда неприемлемыми
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что атаки на гражданское судоходство в Черном море неприемлемы. Она также выразила растущую обеспокоенность ситуацией в регионе, передает Reuters.
По словам главы ЕК, мишенями становятся коммерческие суда и их экипажи, при этом в море уже погибли люди.
Танкер «Афрамакс Рио» атаковали у побережья Черного моря
6 октября танкер «Афрамакс Рио» подвергся атаке морских дронов у побережья Черного моря. Судно ходило под флагом Либерии.
На борту находились 23 гражданина Индии. Всех членов экипажа удалось спасти, пострадавших не было.
В результате атаки на танкере произошло возгорание.
В Сочи закрыли пляжи и набережные
После инцидента мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о временном закрытии для посещения пляжей и набережных.
Ограничения также ввели на территории федеральной территории «Сириус». Власти объяснили меры необходимостью обеспечить безопасность жителей и отдыхающих.
На фоне атаки на танкер фон дер Ляйен заявила о необходимости уделять повышенное внимание ситуации с гражданским судоходством в Черном море.