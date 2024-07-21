Десятки украинских трендовых Телеграм-каналов пожаловались, что были сегодня в воскресенье, 21 июля, взломаны хакерскими группами. После чего на данных площадках были размещены призывы к украинцам сложить оружие и капитулировать перед Россией.

В размещенных хакерами посланиях приводится, что Запад и киевский режим используют жизни простых мирных украинских граждан. Украинцев призвали бороться со своими кровожадными властями всеми доступными средствами, чтобы выжить.

«Это сообщение нам придется удалить, а некоторых из нас даже уволят или посадят, но мы не можем больше это терпеть», - так начинается послание.

Ряд it-экспертов в беседах со СМИ уже прокомментировали произошедшее, пояснив, что причиной тому стали взломы ботов для постинга - Crosser Bot или Fleep Bot, который активно используется администраторами украинских пабликов.

Ранее американский телеканал CNN передал, что угроза прихода Джея Ди Вэнса на пост вице-президента США толкнула Зеленского намекать на переговоры с РФ в недавней телефонной беседе с Дональдом Трампом.