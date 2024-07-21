Просроченный президент Украины Владимир Зеленский своим контактом с миллиардером и кандидатом на пост главы белого дома Дональдом Трампом послал, по сути, четкий сигнал, что настроен на конструктивный переговорный диалог с Россией. На это указывается в материале американского телеканала CNN.

Как сообщил в беседе с журналистами телеканала экс-посол США на Украине Джон Хербст, причин таким метаморфозам все последнее время отказывавшегося даже думать о переговорах с Москвой Зеленского две: крайне тяжелая ситуация на фронте и, конечно же, политическая неопределенность в самих Штатах.

«Зеленский, возможно, пытался связаться с будущей администрацией кандидата в президенты США Дональда Трампа, подчеркивая, что он готов к переговорам (по конфликту на Украине — прим. ред.), если сделка будет справедливой», — передает CNN слова Хербста.

По оценке американского телеканала, намеки Зеленского на готовность к переговорам с Россией связаны также с возможно полным отсутствием будущей поддержки со стороны заокеанских союзников Киева. Особенно в свете того, что Трамп, как известно, объявил о намерениях идти на выборы в паре с сенатором от штата Огайо Джей Ди Вэнсом, что слывет яростным противником оказания любой поддержки Украине.

Ранее мы писали, что предложения по урегулированию конфликта на территории Украины от кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса беспокоят Европу.