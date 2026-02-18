Хирурги, наркоз и битва с бомжами: Волочкова показала «кузькину мать» немецким врачам и сплетникам

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно перенесла хирургическое вмешательство в одном из медицинских центров Германии. Сама артистка подтвердила эту информацию, пояснив, что решение об операции было принято из-за многолетних нагрузок на опорно-двигательный аппарат, связанных с профессиональной деятельностью. Сейчас знаменитость уже вернулась на родину, где продолжает проходить курс реабилитации после успешно проведенной процедуры.

Поводом для громких заявлений со стороны танцовщицы стали публикации в ряде СМИ и Telegram-каналов, где обсуждался уровень клиники, в которой она проходила лечение. В частности, упоминалась больница St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, причем источники ссылались на негативные отзывы местных жителей о качестве услуг в этом учреждении. Волочкова категорически отвергла предположения о том, что могла обратиться в непроверенное или дешевое заведение.

В своем комментарии журналистам, который приводит 360.ru, артистка подчеркнула, что операция была серьезной и проводилась под общим наркозом. Она выразила возмущение инсинуациями в прессе, которые назвала завистливыми сплетнями.

— Мне приписывают, что я лечилась чуть ли не в бомжатнике. Но позвольте, неужели кто-то всерьез полагает, что я, великая русская балерина, человек с именем и возможностями, стану экономить на собственном здоровье? Разумеется, это не так, — заявила Волочкова.

Чтобы развеять все сомнения, Анастасия раскрыла стоимость медицинских услуг. По ее словам, операция обошлась ей в 30 тысяч евро. Она особо отметила, что выбрала одну из наиболее известных немецких клиник, а хирургическое вмешательство проводили два признанных специалиста. Знаменитость добавила, что ей нечего утаивать от публики, а негативные слухи распускают те, кому сложно смириться с ее успехом.