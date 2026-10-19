«Холодная» комбинация: москвич с редким феноменом мозга сорвал куш в 12,9 млн

РИА Новости: москвич с синестезией сорвал куш в 12,9 млн рублей в лотерее

Общество

Московский журналист и продюсер Михаил Ивкин выиграл суперприз в размере 12 960 558 рублей в 370451-м тираже лотереи «Рапидо Про». Победить ему помогла редкая неврологическая особенность — графемно-цветовая синестезия, при которой цифры ассоциируются с конкретными цветами. Ивкин выбрал комбинацию из «холодных» оттенков, но подчеркнул, что феномен не гарантирует выигрыш, а результат остается волей случая. Выигранные средства москвич направит на закрытие долгов и ремонт квартиры. Об этом информирует РИА Новости.

Что известно о победителе и его выигрыше

  • Сумма суперприза: 12 960 558 рублей в тираже «Рапидо Про».
  • Специфика восприятия: графемно-цветовая синестезия (цифровые комбинации формируют у победителя ощущение цвета).
  • Применение приза: полное погашение имеющихся долгов и ремонт в квартире.
  • Личность победителя: 37-летний журналист и креативный продюсер международного информканала, увлекается аквапоникой на даче.

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