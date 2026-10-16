Малолетки под штурмом: в российском регионе задержали дерзкую банду вымогателей

Кемеровские силовики взяли штурмом квартиры с членами банды юных вымогателей

Общество

Фото: [Полиция Кузбасса]

В Кемерове силовики задержали троих парней в возрасте от 16 до 18 лет. Их подозревают в серии нападений на знакомых. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на областные МВД и СК.

По данным региональных ведомств, троица успела за короткий срок провернуть как минимум три криминальных эпизода. Схема была стандартной: злоумышленники цеплялись к знакомым сверстникам с надуманными претензиями и, угрожая расправой, выбивали ценное имущество.

Среди эпизодов — похищение электровелосипеда стоимостью ₽40 тыс., а также силовое вымогательство cash-переводов: одного из потерпевших заставили перечислить ₽20 тыс., затем добавили еще ₽5 тыс., после чего отобрали дорогостоящий смартфон.

Силовики ворвались в жилье подозреваемых, не дав им шанса скрыться. В отношении всех троих возбужден букет уголовных дел за разбой, грабеж и вымогательство, а суд уже отправил юных разбойников под стражу в СИЗО.

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