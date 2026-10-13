Теперь по стандарту. В России разработали новый ГОСТ на овощное пюре

С 1 июля 2027 года в России начнет действовать новый государственный стандарт, регламентирующий производство пюре и паст из печеных и вареных овощей. Соответствующие материалы Росстандарта изучили РИА Новости .

Документ носит название «Пюре и пасты из печеных и вареных овощей». Согласно стандарту, данная продукция классифицируется в зависимости от вида использованного овощного сырья. В частности, консервы могут производиться из баклажанов, перцев, а также из смеси перцев с томатной пастой.

Требования к консистенции продукта различаются. Пюре должно представлять собой однородную массу от полужидкой до более густой консистенции. При этом допускается наличие единичных включений семян и частиц кожицы. Паста, в свою очередь, должна иметь густую однородную мажущую консистенцию.

Цветовые характеристики консервов напрямую зависят от исходного сырья. Так, баклажанные пасты и пюре должны иметь светло-коричневый оттенок. Продукция из перцев может быть оливковой, красной или желтой. Смеси перцев с томатной пастой должны обладать красным цветом с коричневым оттенком.

В стандарте также прописаны условия хранения. Консервы необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей.

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