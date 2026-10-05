В Балашихе девушка отдала свою иномарку на импровизацию уличным художникам: результат удивил

На фестивале «Энтузиасты» в Балашихе, приуроченном ко Дню города, черная KIA Ирины Фильченковой превратилась в арт-объект на колесах. Московский художник Алексей Plase, работающий в сфере стрит-арта с 1999 года, расписал машину в фирменных цветах сообщества прямо на глазах у гостей. Новый дизайн узаконили в ГИБДД — теперь авто официально считается «многоцветным», пишет REGIONS .

Идея стала сюрпризом не только для посетителей «Фабрики 1830», но и для самой владелицы. Дизайн с ней согласовали заранее, однако художник корректировал его по ходу работы, подстраиваясь под форму кузова. Интрига держалась до последнего мазка.

Результат превзошел ожидания. По словам Ирины, получилось смело и красиво: поначалу она даже не узнала свою машину, а теперь замечает ее издалека и каждый раз вспоминает фестиваль.

В ГИБДД к креативу отнеслись с пониманием и долей юмора — поинтересовались лишь, почему осталась нераскрашенной крыша. Теперь автомобиль притягивает взгляды, а значит, цель достигнута: искусство может жить где угодно, даже на дорогах.

Всего на фестивале появилось девять муралов и 18 мозаик. Увидеть их можно на экскурсии по фабрике или во время прогулки по городу.