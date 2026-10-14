Расходы превысили доходы: дефицит бюджета в российском регионе достиг ₽28 млрд

Кузбасс подвел финансовые итоги первых девяти месяцев 2026 года: расходы региона заметно обогнали доходы. По данным областного Минфина, с января по сентябрь из казны ушло ₽214 млрд — это 71,7% от годового плана, тогда как поступления составили лишь ₽185,9 млрд. Разница между поступлениями и затратами достигла ₽28,1 млрд. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Самым затратным направлением стало образование — ₽63,7 млрд. Еще ₽58,5 млрд потребовалось на социальные обязательства перед жителями. На развитие экономики направили ₽36,1 млрд, здравоохранение получило ₽12,1 млрд, ЖКХ — ₽9,3 млрд. Культура обошлась в ₽7,5 млрд, спорт — в ₽4,4 млрд.

Финансовые трудности на этом не заканчиваются. В Новокузнецке уже обсуждают нехватку средств на следующий год: 13 октября депутаты городского Совета обратились к властям региона за дополнительной поддержкой. Предварительные расчеты показывают, что в 2027 году городу потребуется ₽50 млрд, а собственные поступления ожидаются лишь в размере ₽12 млрд.

Недостающие ₽38 млрд могут обернуться проблемами с оплатой труда бюджетников, содержанием школ, городскими перевозками и подготовкой к зиме. Ситуацию усугубляют судебные обязательства на ₽36 млрд — на их погашение городским властям тоже нужно искать деньги.