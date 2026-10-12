Отопительный сезон начался с сельских районов: где уже включили тепло на Дону

В Ростовской области начался отопительный сезон. Первыми отопление включили в социальных учреждениях Родионово-Несветайского, Матвеево-Курганского, Тацинского, Чертковского и Шолоховского районов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь со ссылкой на данные регионального министерства ЖКХ.

Отопление будут запускать поэтапно

Власти региона планируют подключать объекты последовательно. На первом этапе тепло подают в учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы, затем отопление появится в многоквартирных домах.

По информации регионального министерства ЖКХ, готовность многоквартирных домов, котельных, тепловых и водопроводных сетей к сезону приближается к 100%. До начала отопительного периода специалисты проверили системы отопления и сформировали запас топлива.

Для устранения аварий подготовили 354 бригады

Для оперативного решения возможных проблем в регионе сформировали 354 ремонтные бригады общей численностью около тысячи человек. В их распоряжении находится 826 единиц специальной техники.

Кроме того, на предприятиях топливно-энергетического комплекса созданы аварийно-восстановительные группы. Предусмотрены резервные источники электропитания и разработаны регламенты действий специалистов при различных нештатных ситуациях.

Эти меры должны помочь обеспечить стабильную работу коммунальной инфраструктуры и оперативно устранять возможные аварии в течение отопительного сезона.