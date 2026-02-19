Хватит пить таблетки: ученые открыли простое спасение от старости после 60 лет

Масштабное исследование американских ученых подтвердило прямую связь между физической силой и продолжительностью жизни у женщин старшего возраста. Оказалось, что пенсионерки с более развитой мускулатурой реже умирают от любых болезней. Причем этот защитный эффект не зависит от того, насколько активный образ жизни они ведут в целом.

Специалисты давно говорят о пользе силовых тренировок, однако предыдущие работы часто полагались на субъективные ощущения добровольцев. Команда исследователей под руководством Майкла Ламонта из Университета штата Нью-Йорк решила подойти к вопросу строже. Они взяли данные более пяти с половиной тысяч женщин в возрасте от 63 до 99 лет. Средний возраст участниц составил почти 79 лет.

Чтобы оценить силу, ученые использовали два простых теста. Первый измерял мощь сжатия кисти, а второй показывал, насколько быстро женщина может встать со стула, скрестив руки на груди.

Наблюдения длились более восьми лет. За это время ушли из жизни 1964 участницы. Сравнив показатели, авторы работы сделали однозначный вывод: те, кто показывал лучшие результаты в тестах на силу хвата и скорость подъема, имели гораздо более низкий риск смерти. Статистики учли множество побочных факторов: возраст, вес, расу и даже то, сколько времени женщины проводят сидя. Даже после всех этих поправок связь между крепкими мышцами и долголетием осталась очевидной, хотя и стала немного слабее.