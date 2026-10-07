Камера в подъезде может стать проблемой: депутат рассказал о правилах установки

Установка личной камеры в подъезде или на лестничной площадке с обзором дверей соседей требует согласия общего собрания собственников многоквартирного дома. Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

Камера не должна снимать чужие двери

По словам депутата, установка камеры исключительно для контроля собственной двери не вызывает вопросов. Однако если объектив захватывает чужую дверь, лестничную площадку или разговоры жильцов, это может затрагивать право на неприкосновенность частной жизни.

Подъезды, лестничные площадки, коридоры и лифты относятся к общему имуществу собственников. Поэтому, как отметил Свищев, использование таких помещений для установки камер требует решения общего собрания.

Незаконную камеру можно потребовать демонтировать

Жильцам, столкнувшимся с подобной ситуацией, депутат рекомендовал запросить у владельца камеры документы, подтверждающие решение общего собрания собственников.

При отсутствии необходимых документов можно обратиться в управляющую компанию с требованием проверить законность установки. Также, по словам Свищева, граждане могут подать жалобу в Роскомнадзор и обратиться в суд с требованием демонтировать камеру и взыскать компенсацию морального вреда.

За нарушение могут последовать санкции

Свищев отметил, что за незаконную установку камеры и нарушение требований к обработке персональных данных предусмотрена ответственность.

Если камера направлена на двери соседей и фиксирует их частную жизнь, в зависимости от обстоятельств может наступить и уголовная ответственность, предусматривающая наказание вплоть до двух лет лишения свободы.