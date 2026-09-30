Бурунова обвинили в том, что он бросил зубра Мухомора, но в заповеднике раскрыли правду

Актер Сергей Бурунов не бросал зубра Мухомора из Приокско-Террасного заповедника. Его участие в программе «Усынови зубра» завершилось после окончания установленного срока. Об этом REGIONS рассказала директор артиста Анастасия Сайфулина.

По ее словам, программа рассчитана на один год. После этого зубры из питомника отправляются в другие регионы для расширения популяции.

«Программа „Усынови зубра“ действует один год. Потому что после зубры переезжают из питомника дальше по стране, что помогает расширять популяцию в других регионах», — объяснила Сайфулина.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что Бурунов якобы прекратил заботиться о своем подопечном. Утверждалось, что актер выбрал Мухомора во время экскурсии в заповеднике в 2022 году и несколько лет оплачивал его содержание.

При этом сама программа предусматривает временную опеку. На официальном сайте Приокско-Террасного заповедника указано, что после выбора животного с усыновителем заключается договор, а срок его действия составляет один год.

Таким образом, прекращение выплат не означает, что актер отказался от животного вопреки условиям программы.