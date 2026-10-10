Пластиковые окна нельзя мыть спиртом: химик объяснил, чем это грозит

Регулярное мытье пластиковых окон спиртосодержащими средствами может привести к повреждению рам, потере их первоначального цвета и разрушению уплотнителей. При этом для самого стекла кратковременный контакт со спиртом обычно безопасен. Об этом « Газете.Ru » рассказал кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Спирт эффективно удаляет жирные загрязнения, поэтому его нередко используют для очистки стеклянных поверхностей. Однако пластиковые окна состоят из нескольких материалов, которые по-разному реагируют на воздействие химических веществ.

По словам специалиста, этиловый и изопропиловый спирты при кратковременном контакте обычно не повреждают обычное стекло. Проблемы могут возникнуть, когда чистящий раствор попадает на пластиковый профиль, резиновые уплотнители, декоративные покрытия и герметизирующие материалы.

Оконные рамы изготавливают из поливинилхлорида с добавками, обеспечивающими определенный цвет, устойчивость к ультрафиолету и другие свойства поверхности. При регулярной обработке спирт способен нарушать верхний слой материала.

В результате пластиковый профиль может потерять блеск, стать матовым или изменить оттенок. Кроме того, поврежденная поверхность способна сильнее удерживать загрязнения, из-за чего окна придется мыть чаще.

Особенно осторожно Дорохов рекомендует обращаться с цветными и ламинированными рамами. Их декоративные покрытия могут оказаться более чувствительными к воздействию неподходящих чистящих средств.

Еще одна уязвимая часть окна — резиновые и полимерные уплотнители. Они должны сохранять эластичность, чтобы обеспечивать плотное прилегание створок к раме.

Некоторые спирты при регулярном воздействии способны изменять свойства уплотнителей. Материал может постепенно становиться жестким, пересыхать и покрываться трещинами.

Потеря эластичности уплотнителей грозит появлением сквозняков, проникновением влаги и ухудшением защиты помещения от уличного шума.

При этом однократное использование спиртовой салфетки не означает, что окно обязательно будет повреждено. По словам химика, вероятность негативных последствий возрастает при применении концентрированного спирта и частой обработке поверхностей.

Для повседневного ухода за пластиковыми рамами специалист советует использовать теплую воду и мягкий мыльный раствор. Если загрязнения не удаляются обычным способом, лучше выбирать специальные средства для ПВХ-профилей.

От применения ацетона, растворителей для краски и агрессивных кислотных очистителей также рекомендуется отказаться. По словам Дорохова, такие вещества способны воздействовать на полимер еще сильнее спирта и вызывать необратимые изменения поверхности.