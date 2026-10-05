«Рискует остаться без водительских прав». Когда грязные номера считаются умыслом?

Юрист Остапенко: за грязные номера могут оштрафовать на 5 тысяч рублей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Юрист Ярослав Остапенко в интервью изданию «Абзац» разъяснил порядок привлечения к ответственности за нечитаемые номера. В осенний сезон ситуация выглядит естественной: грязь и опавшие листья способны прилипнуть к номеру, сделав его неразборчивым.

Однако при определенных обстоятельствах такие действия могут быть квалифицированы как намеренное сокрытие знаков. Во втором случае избежать наказания не удастся, тогда как в первом автомобилисту ничего не грозит. Таким образом, решающим фактором для принятия решения будет умысел владельца транспортного средства.

Если будет доказано, что водитель специально закрыл номерные знаки, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок до трех месяцев. При повторном нарушении — до полутора лет.

Юрист ссылается на разъяснения Верховного суда — грязь, снег или листья могут считаться средством сокрытия, если очевидно, что их нанесли умышленно. Доказать умысел удастся, если автомобиль был чистым, а номера грязными, либо загрязнения на знаках были заметно ярче, чем на кузове.

«Сам по себе грязный номер намеренного сокрытия не доказывает, но, если умысел очевиден, водитель рискует остаться без удостоверения», — пояснил Остапенко.

Юрист напомнил, что автовладельцы обязаны контролировать состояние своего транспортного средства и несут за это ответственность. Нечитаемым номер считается, если его нельзя разобрать целиком или хотя бы одну букву с 20 метров.

Ранее юрист Свешников назвал причины лишения прав и конфискации авто.

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