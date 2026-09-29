Инфекционист рассказал, сколько может длиться инкубационный период бешенства

Врач Неронов: инкубация бешенства может длиться больше года

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Инкубационный период бешенства может занимать от нескольких недель до года и более. На его продолжительность влияют место и тяжесть укуса, количество вируса и расстояние от повреждения до центральной нервной системы. Об этом «Газете.Ru» сообщил инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов.

По словам врача, вирус преимущественно распространяется по нервным путям. Поэтому отсутствие симптомов в течение длительного времени не означает, что опасность миновала. Пока клинические признаки заболевания не появились, его развитие можно предотвратить с помощью своевременной постконтактной профилактики.

При укусе собаки или кошки, которых можно надежно наблюдать, животное помещают под ветеринарный контроль на 10 дней. Неронов подчеркнул, что это не означает необходимость ждать этот срок перед обращением за медицинской помощью.

Десятидневное наблюдение позволяет установить, было ли животное заразным в момент укуса: у собак и кошек вирус начинает выделяться со слюной незадолго до появления симптомов. Если животное остается здоровым весь период наблюдения, считается, что во время контакта оно не представляло опасности.

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