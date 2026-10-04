«Плесень в букете и гнилые стебли»: как выбрать цветы на День учителя без сюрпризов?

Выбирая букет ко Дню учителя, следует обращать внимание на упругость лепестков и состояние стеблей, которые должны быть слегка влажными и без мягких участков, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре в преддверии праздника.

«В преддверии Дня учителя Роспотребнадзор рассказывает о правилах выбора и хранения живых цветов. Прежде чем купить букет, внимательно осмотрите цветы. Лепестки должны быть упругими, без потемневших краев, пятен и признаков подсыхания», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что стебли у свежих растений должны быть плотными и слегка влажными, без мягких или потемневших участков. Резкий или неприятный запах может указывать на загнивание.

По данным Роспотребнадзора, лучше выбирать сорта цветов с низкой пыльцевой активностью и слабым ароматом, например орхидеи, розы в бутоне, эустомы, альстромерии или декоративные сорта с герметичными соцветиями.

«Оцените упаковку и подложку: отсутствие плесени и влажных пятен — признак надлежащего хранения. Приобретайте растения у проверенных продавцов», — добавили в ведомстве.

Чтобы букет сохранился до праздника, в Роспотребнадзоре посоветовали поставить цветы в воду сразу после покупки, предварительно подрезав стебли. Также следует удалить листья, которые окажутся ниже уровня воды. Это поможет предотвратить гниение и появление неприятного запаха.

Ранее сообщалось о том, что 45% жителей Москвы и Подмосковья купят подарки ко Дню учителя.