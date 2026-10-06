В ЕС ждут дорогой зимы: страны решили высвободить запасы топлива

ЕК: Евросоюз ожидает тяжелая зима на фоне высоких цен на энергоносители

Общество

Евросоюз ожидает тяжелый зимний период с точки зрения цен на энергоресурсы. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает ТАСС.

ЕС решил высвободить стратегические запасы

Итконен поддержала решение стран Евросоюза и Группы семи о продаже 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов.

В Еврокомиссии рассчитывают, что высвобождение запасов поможет стабилизировать цены на энергоносители для европейских граждан и бизнеса.

США потребовали увеличить поставки топлива

Решение о высвобождении запасов было принято после давления со стороны США. Вашингтон требовал выделить до 120 млн баррелей дизельного топлива и предупреждал о возможном запрете на экспорт американского дизеля, если союзники не примут меры для снижения цен на мировом рынке.

По оценкам экспертов, ограничение экспорта американского дизельного топлива могло бы привести к физическому дефициту горючего в Европе.

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